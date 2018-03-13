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Приехали: Jaguar E-Pace, Audi A8, BMW X2 — главные премьеры весны
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Приехали: Jaguar E-Pace, Audi A8, BMW X2 — главные премьеры весны 

Forbes.ru 13 марта 2018
Фото: Forbes.ru
В Москве состоялась премьера Jaguar E-Pace
1 марта во всех автомобильных салонах дилерской сети Jaguar Land Rover в России, Армении, Белоруссии и Казахстане стартовали продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace.
Российская премьера автомобиля прошла в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств. Презентации кроссовера предшествовало световое шоу, а школа кино и телевидения «Индустрия» представила серию роликов с Jaguar E-Pace в главной роли.
Для пятиместного Jaguar E-Pace доступно пять видов двигателей Ingenium: от дизеля мощностью 150 л. с. до спортивного бензинового двигателя мощностью 300 л. с. Последний разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,4 секунды. Все модели оснащаются полным приводом, а в течение года будет в продаже будет доступна ограниченная версия Jaguar E-Pace First Edition.
Новый Audi A8 доступен для предзаказа
Седан представительского класса Audi A8 доступен для российских клиентов в двух модификациях: со стандартной и удлиненной колесной базой, которая позволяет добавить больше пространства для пассажиров заднего ряда. Двигатель — бензиновый 3.0 TFSI мощность 340 л.с. В стандартном оснащении двигатель оборудован технологией мягкого гибрида, которая помогает снизить расход топлива, а на скорости до 160 км/ч автомобиль движется почти беззвучно.
Управляемость самого седана повышает система полного привода quattro, а управление развлекательной начинкой и функциями комфорта упрощает система MMI touch response с двумя сенсорными дисплеями. Кроме того, четвертое поколение Audi A8 получило более 40 ассистирующих электронных систем, отвечающих за безопасность.
BMW объявила творческий конкурс
В марте стартуют продажи кроссовера BMW X2, и в честь этого BMW Group Россия объявила творческий конкурс для дизайнеров и художников. На официальном сайте BMW можно проголосовать за понравившийся дизайн кузова X2, предложенный конкурсантами. Победитель всех этапов BMW X2 Design Battle отправится на ярмарку современного искусства Art Basel.
На старте продаж BMW X2 будет доступен с двумя вариантами двигателя: бензиновая версия sDrive 20i (192 л. с.) и дизельный X2 xDrive20d (190 л. с.).
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