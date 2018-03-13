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Mercedes A-Class Sedan: что-то близкое к серийному от независимых дизайнеров
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Mercedes A-Class Sedan: что-то близкое к серийному от независимых дизайнеров 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
Это всего лишь рендер нового Mercedes-Benz A-Class Sedan, а реальный серийный вариант мы должны увидеть через несколько месяцев.
Новый Mercedes-Benz A-Class в кузове седан пока ещё не существует. Тем не менее, это не мешает независимым дизайнерам, основываясь на шпионских фото, проявлять интуицию и строить свои предположения относительно А-класса в образе седан. Рендер данный был создан художником Клебером Сильвой. Фотографии он выложил на ресурсе Behance.
В четырёхдверном A-Class асё почти такое же, как и у пятидверноого варианта. Колёса уникальны, правда. Они хорошо вписываются в общую стилистику. Понятно, что задняя часть — главное отличие. Особо приглядевшись, можно найти сходства какие-то с «кормой» Alfa Romeo Giulia.
Конечно, мы не можем знать, как выглядеть станет конечный продукт, пока он не появится впервые на снимках официальных. Базовое исполнение седана обещают оснастить 1,4-литровым четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который дарит мощность в 161 л.с.
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