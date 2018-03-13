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Состоялся публичный дебют Porsche 911 GT3 RS
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Состоялся публичный дебют Porsche 911 GT3 RS 

Auto.Today 13 марта 2018
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель представил второе поколение Porsche 911 GT3 RS в рамках автосалона в Женеве.
Основанные на последнем Porsche 911, автомобиль оценивается в 141 346 фунтов стерлингов и получает увеличенную мощность. Теперь 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель производит 513 лошадиных сил при 8250 об/мин и предоставляет максимально высокие показатели. Андреас Преунингер, руководитель отдела разработки автомобилей серии GT Porsche Motorport, подтвердил, что новинка действительно развивает большую мощность, нежели ожидалось.
Как и в предыдущем 911 GT3 RS, двигатель соединен с семиступенчатой коробкой передач PDK с двойным сцеплением, исключая использование механического аналога. По предварительным оценкам, увеличение мощности позволит осуществлять разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды (ранее было 3,1 секунды) и достигать максимальной скорости в 312 км/ч.
Появление компонентов их углеродного волокна помогает уменьшить общий вес автомобиля на 29 килограмм (используя полный пакет Weissach). Также Porsche 911 GT3 RS становится обладателем пересмотренных переднего и заднего бамперов, светодиодной оптики, новых воздухозаборников, спортивных сидений с элементами из карбона, другой крышки двигателя и уменьшенной звукоизоляции, которая также помогает снизить вес новинки. Подобные модернизации должны обеспечить 10-секундное улучшение при прохождении круга в Нюрбургринге.
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