BMW заберет свой дизель обратно: спецпредложение от немецкого производителя

Чтобы ликвидировать опасения, связанные с дизельными автомобилями, компания BMW делает своим клиентам спецпредложение.

Учитывая, что все больше BMW сделала очередную попытку привлечь внимание потребителей к своей продукции.

На этой неделе в Германии становится активным «обещание о возврате дизельного топлива», которое позволяет любому, кто арендует новый BMW с дизельным двигателем, вернуть автомобиль, если в городе в пределах 100 км на них будут введены ограничения на движение транспорты с дизельным мотором.

Напомним, что недавно немецкий суд вынес постановление о праве на запрет дизельных авто на автобанах, с целью ограничить загрязнение воздуха. При этом руководство BMW отмечает, что данные правила не распространяются на машины с современными дизелями. Но если все же запрет действует в каком-то городе, то производитель обещает забрать свои авто обратно.

Таким образом, BMW «укрепит доверие своих клиентов к возможности гибкого переключения транспортных средств».

«Наши дизельные автомобили пригодны для будущего. Дизельный двигатель является одной из самых эффективных систем привода, установленных в настоящее время в транспортных средствах, а также очень чистым благодаря многоступенчатому процессу очистки выхлопных газов», — сказал глава отдела продаж и маркетинга BMW в Германии Питер ван Бинсберген.

BMW также объявила, что предложит «экологический бонус» владельцам старых автомобилей с дизельным двигателем, на которые будут влиять новые ограничения. Владельцы автомобилей Euro 4 или старше могут получить до 2450 долларов США к покупке покупки i3, гибридного устройства или нового автомобиля Euro 6 с выбросами CO 2 в размере 130 г / км или менее.