На «Маздах» появятся цифровая приборка

У автомобилей Mazda появится цифровая приборная панель. Ее фотографии, как сообщается издание CarAdvice, были опубликованы на китайском сайте PCAuto.

Судя по всему, электронную приборную панель испытывают на Mazda3. При этом пока точно не известно, подготовлена ли новинка для серийной машины или концепта, а также не является ли она продуктом стороннего производителя.

Как у нынешней «трешки», в электронной приборке центральное место занимает большой тахометр и цифровой спидометр. Кроме того, у панели, видимо, будет несколько вариантов отображения информации, включая две графические шкалы спидометра и тахометра.

Когда новинка может появиться на серийных машинах, пока не уточняется.

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