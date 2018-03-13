Более мощный электромобиль Renault Zoe официально дебютировал

Французская компания продемонстрировала новую версию Zoe под названием R110.

Представленный автомобиль получил увеличение мощности на 16 лошадиных сил (в сравнении с нынешним вариантом), что в конечном итоге составило 107 лошадиных сил. Такая модернизация позволила Renault Zoe R110 позволила ускорять от 0 до 100 км/ч всего за 11,4 секунды и достигать предельной скорости в 135 км/ч. Запас хода новинки по европейскому циклу движения NEDC составляет около 400 километров, в то время как реальные цифры указывают на 300 километров.

Теперь R110 доступен с зеркальным отображением смартфонов Android Auto, в результате чего приложения для Android, такие как Waze, Spotify и Skype, могут отображаться в информационно-развлекательной системе автомобиля. Также к обновлениям присоединится новый оттенок кузова под названием dark metallic Aconite и внутренняя отделка Purple Pack, добавляющая фиолетовую обивку салона.

После своего публичного дебюта на автосалоне в Женеве компания начнет принимать заказы на новую модель R110 уже весной, после чего первые поставки автомобилей начнутся летом. Начальная стоимость пока неизвестна. Отмечается, что продажи Renault Zoe, впервые выпущенной еще в 2012 году, продолжают стремительно расти: за прошлый год европейский рынок «принес» 30 134 реализованных машин, что на 8894 больше, нежели в 2016 году.