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General Motors открывает каршеринг по модели Airbnb
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General Motors открывает каршеринг по модели Airbnb 

Sostav.ru 13 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Компания General Motors, владеющая брендами Buick, Cadillac, GMC и Chevrolet, запустит пилотную программу для своих клиентов. В рамках проекта автовладельцы смогут предлагать свои машины в аренду, сообщает Bloomberg.
Сервис будет работать по модели, которую использует Airbnb для аренды жилья. В основу проекта заложен каршеринг Maven, который принадлежит GM. Владельцы автомобилей GM смогут разместить свой транспорт на платформе каршеринга и пометить как доступный для бронирования.
Сервис Maven уже предоставляет автомобили в аренду крупным компаниям, таким как Uber Technologies, Lyft Inc., а также сервисам доставки еды. Теперь Maven получит доступ к большему количеству автомобилей без необходимости инвестиций.
Кроме того, новый сервис позволит GM укрепить свой бизнес, став не только автопроизводителем, но и владельцем сопутствующих сервисов для передвижения. По мнению экспертов, это особенно важно в сложной ситуации на рынке авто.
Аналогичный сервис используют и другие компании, из них наиболее известны стартапы Turo и Getaround. Услуга набирает популярность среди пользователей. В частности, клиентская база Turo за последние два года увеличилась в пять раз до 5 млн человек, а число зарегистрированных машин — в три раза до 200 тысяч.
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