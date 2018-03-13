General Motors открывает каршеринг по модели Airbnb

Depositphotos

Сервис будет работать по модели, которую использует Airbnb для аренды жилья. В основу проекта заложен каршеринг Maven, который принадлежит GM. Владельцы автомобилей GM смогут разместить свой транспорт на платформе каршеринга и пометить как доступный для бронирования.

Сервис Maven уже предоставляет автомобили в аренду крупным компаниям, таким как Uber Technologies, Lyft Inc., а также сервисам доставки еды. Теперь Maven получит доступ к большему количеству автомобилей без необходимости инвестиций.

Кроме того, новый сервис позволит GM укрепить свой бизнес, став не только автопроизводителем, но и владельцем сопутствующих сервисов для передвижения. По мнению экспертов, это особенно важно в сложной ситуации на рынке авто.

Аналогичный сервис используют и другие компании, из них наиболее известны стартапы Turo и Getaround. Услуга набирает популярность среди пользователей. В частности, клиентская база Turo за последние два года увеличилась в пять раз до 5 млн человек, а число зарегистрированных машин — в три раза до 200 тысяч.