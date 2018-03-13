Трезвость не в крови: водителей судят по воздуху

Почему отрицательный анализ крови на алкоголь не доказывает трезвость водителя

Российские суды признают водителей пьяными даже в случае противоречий в сданных ими анализах. Жертвой неоднозначного трактования законодательства стал столичный автомобилист, который после «продувки в трубочку» оказался пьяным, а после анализа крови — трезвым.

Почти два года москвич Алексей Коровкин (фамилия изменена — «Газета.Ru» ) доказывает в судах свою невиновность после того, как инспектор ГИБДД составил на него протокол за нетрезвое вождение. Водитель утверждает: пить ему запрещено по медпоказаниям из-за болезни печени, а адвокат мужчины, Александр Липатников , настаивает — процедуру медосвидетельствования проводил некомпетентный врач.

«Коровкина «продули», результат — 0,5 и 0,6 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха (согласно процедуре, проводится два замера с небольшим временным интервалом — «Газета.Ru»), — рассказал Липатников. — Тот возмутился таким цифрам, заявил, что трезв, и сам потребовал у врача взять кровь на анализ, ведь в этом случае показатели считаются куда более точными. В итоге около 4 часов утра у него произвели забор крови в количестве 15 мл в две пробирки: 10 мл и 5 мл. Образцы направили в ГБУЗ МО «БЮРО СМЭ», куда они поступили 5 июля. Результаты показали, что автомобилист трезв». Как рассказал «Газете.Ru» защитник Коровкина, в неприятную ситуацию тот попал 3 июля 2016 года около 3 часов ночи, когда ехал по Московской области в районе села Макеево. Инспектор заподозрил, что автомобилист нетрезв, и предложил «дунуть в трубочку». На месте проверяться водитель отказался, после чего был доставлен на освидетельствование к врачу-наркологу.

Тем не менее, когда материалы дела поступили в мировой суд, автомобилиста ждало разочарование: его признали нарушителем ПДД в ч.1. 12.8. КоАП — согласно выводам нарколога, содержание алкоголя в выдохе втрое превышало максимально разрешенную законом погрешность алкотестера, установленную на отметке в 0,16 мг/л. Суд назначил ему минимальное наказание: штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на полтора года.

Основанием решения суда стал акт медосвидетельствования на состояние опьянения №42 от 3 июля 2016 года, в котором было указано, что водитель, как показала «продувка», был нетрезв. При этом, как уточнил Липатников, ни самого акта, ни данных о том, что оформлявший его врач имеет необходимую компетенцию, в деле не оказалось. Не помогли и попытки адвоката обратить внимание на то, что в деле отсутствуют акты, на которые ссылается врач, имеющиеся датированы «задним» числом, а также другие нестыковки. К примеру, в акте №42 медосвидетельствования почему-то указано, что закончена процедура была 18 августа 2016 года.

Кроме того, согласно акту, составленному после забора крови, когда биоматериал поступил в лабораторию 5 июня, оказалось, что крови осталось всего 7 мл, а данных о том, куда делись остальные 8 мл, не было. Как говорится в решении мирового суда, «состояние алкогольного опьянения устанавливается при помощи исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь, забор биологических проб на содержание алкоголя не требуется. А то обстоятельство, что по результатам химического исследования биологического материала — крови — не были установлены вещества, вызывающие опьянение, не опровергает вывод о том, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое было установлено врачом при исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь».

Чтобы оспорить такое решение суда, автомобилист обратился сначала в Бабушкинский районный суд, где также получил отказ, а затем дошел и до Мосгорсуда

«Решение в суде о признании автомобилиста пьяным принимал технически безграмотный человек», — заявил Лысаков «Газете.Ru». И уже там суд принял решение отправить дело на повторное рассмотрение мировому судье, поскольку противоречий в деле оказалось слишком много. Депутат Госдумы , автор ряда громких «автомобильных» инициатив, включая внедрение той самой суммарной погрешность измерений алкотестера в 0,16 мг этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, Вячеслав Лысаков назвал произошедшее с водителем «судебным казусом».

При этом делу могло бы помочь одобрение в Госдуме во втором чтении законопроекта МВД России об уточнении порядка наступления административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как еще в сентябре 2017 года обещали в МВД, согласно тексту документа, примечание к статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) будет дополнено положением, в соответствии с которым административная ответственность будет наступать не только при выявлении алкогольного опьянения с помощью алкотестера, но и при обнаружении абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови. Дело в том, что сейчас в российском законодательстве никак не закреплена ответственность водителей транспортных средств при наличии абсолютного этилового спирта в крови. В свое время эквивалент 0,16 мг/л не был прописан в законе. Следовательно, не действует эта норма и в обратном случае, когда в крови алкоголя не обнаруживается.

«То, что произошло с Коровкиным — далеко не массовый случай, — считает депутат. — Да, бывает, что в клинике человека продули, а трубочку протерли спиртом и начинают вымогать у «пьяного» деньги. Некоторые предприимчивые люди и вовсе капают минеральную газированную воду на алкотестер — это приводит к тому, что прибор начинает считать, что в выдыхаемом воздухе есть этанол. Ухищрений много, но, если кровь у человека чистая, это действительно похоже на сговор. Сейчас, вынося решения по таким делам. суды отталкиваются от действующего законодательства: есть такая норма, как проверка при помощи алкотестера для определения содержания этанола в выдыхаемом воздухе. Когда, наконец, будет закреплена допустимая норма по содержанию алкоголя в крови, которая будет эквивалентна 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого, это должно стать окончательным аргументом в судах для водителей с «чистой» кровью». По словам Лысакова, хотя этот документ носит исключительно технический характер, тем не менее, он будет иметь и обратную силу. То есть его нормы можно будет трактовать и в пользу автомобилистов, которые оказались в подобных спорных ситуациях.

По прогнозу Лысакова, поправки могут быть приняты уже в марте. В свою очередь, психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что при медосвидетельствовании водителей в обязательном порядке берется для анализа моча, а никак не кровь.

«Кровь берется только в том случае, если водитель по какой-то причине не может сдать мочу, — сказал Ковтун. — И в дальнейшем все данные должны оцениваться в совокупности, в том числе обнаруженные противоречия между показателями биологической среды и анализом выдыхаемого воздуха на алкоголь. В приказе Минздрава хоть и прямо не указано, как толковать такие противоречия, для меня очевидно, что обвинять водителя в этом случае не нужно. Нельзя писать, что установлено алкогольное опьянение, ведь на самом деле ничего не установлено. Получается, что этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне. Раньше были методические рекомендации, которые описывали практически все ситуации, но с недавних пор они действовать перестали и каждый случай считается частным».

При этом, по оценке эксперта, принятие поправок в законодательство, после чего обнаружение 0,3 грамма спирта на литр крови станет поводом оставить автомобилиста без прав, в данной ситуации не поможет, потому как эта норма больше относится к случаях с ДТП, когда пострадавшие просто не могут физически «дунуть в трубочку», но не к бытовым ситуациям.