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Mercedes-Benz возобновил производство обивки сидений для 61-летнего спорткара
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Mercedes-Benz возобновил производство обивки сидений для 61-летнего спорткара 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz возобновила производство оригинальной обивки сидений для классической модели 300 SL образца 1954-1957 года. Ткань с клечатым узором изготавливается по заводской спецификации из высококачественной шерстяной пряжи той же фирмой, что делала ее в 50-х.
Всего будет доступно три варианта обивки: серо-голубая, красно-зеленая и зелено-бежевая. Первая — самая популярная, она использовалась на 80 процентах автомобилей. Вторая — всего на 14, а зелено-бежевая — лишь на шесть процентах 300 SL.
Ткань будет продаваться только метражом, по цене 184,95 евро (13 тысяч рублей) за отрез размером 1400 на 1000 миллиметров.
Спорткар Mercedes-Benz 300 SL выпускался с 1954 по 1963 год. Модель предлагалась в кузове купе с открывающимися вверх дверьми «крыло чайки» и родстер. Построенный на базе гоночного W194, 300 SL оснащался рядной «шестеркой» объемом три литра. Отдача двигателя составляла 215 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. До «сотни» машина могла разгоняться за 7,4 секунды. Ее максимальная скорость составляла 211 километров в час.
Цена оригинального Mercedes-Benz 300 SL в среднем составляет 1,5 миллиона долларов (85 миллионов рублей).
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