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Toyota показала первое фото нового RAV4
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Toyota показала первое фото нового RAV4
Вести.Ru
13 марта 2018
Фото:
Вести.Ru
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Японцы анонсировали премьеру нового поколения своего сверхпопулярного кроссовера RAV4. Автомобиль сменит платформу, получит иную внешность и более эффективные двигатели.
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