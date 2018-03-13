Продажи Polestar начались на Женевском салоне 

До открытия российских продаж ещё далеко, а пока лишь приходят подтверждения слов президента российского отделения Volvo Майкла Мальмстена, который утверждал, что модель будет эксклюзивной и дорогой. Не успел еще закончить свою работу Женевский салон, как было объявлено о приёме заказов на первую модель Polestar 1 с гибридным приводом суммарной отдачей в 600 л.с. и 1000 Нм. Автомобиль может проехать на электротяге около 150 км, при этом под капотом в качестве страховки установлен и бензиновый двигатель.
Оказалось, что из посетивших салон Polestar в Женеве, около ста человек выразили желание приобрести автомобиль, именно поэтому китайские менеджеры Geely без промедления открыли приём заказов. Интересно, что британские журналисты со ссылкой на свои источники в Volvo говорят о потенциале в 6000 единиц, которые разойдутся по клиентам в течение 12 лет. Дело в том, что каждый год планируется производить не более 500 экземпляров Polestar 1. Только заявка уже обойдётся в увесистую сумму — 2500 евро, полностью же автомобиля будет стоить примерно 120 000 евро. А российская цена ожидается на уровне не менее 8 миллионов рублей. Впрочем, до нас машина доберётся в лучшем случае в 2021 году…