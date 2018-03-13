В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

Сотрудники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года. Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успел поселиться опоссум.

Найденный спорткар — это машина с заводским индексом W121 в кузове родстер и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида.

Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.

В 2012 году британская семья обнаружила у себя в сарае раритетный спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing образца 1957 года. Неизвестно, сколько автомобиль простоял в гараже, но кузов, подвеска и пол проржавели, а двигатель был полностью разобран.