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В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz
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В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Сотрудники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года. Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успел поселиться опоссум.
Найденный спорткар — это машина с заводским индексом W121 в кузове родстер и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида.
Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.
В 2012 году британская семья обнаружила у себя в сарае раритетный спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing образца 1957 года. Неизвестно, сколько автомобиль простоял в гараже, но кузов, подвеска и пол проржавели, а двигатель был полностью разобран.
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