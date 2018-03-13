«Свой беспилотный автомобиль мы покажем в 2020 году» — интервью с главным инженером Lexus UX

Главный инженер Lexus UX Чика Како

В рамках Женевского автосалона редакции Hi-News.ru удалось немного пообщаться с главным инженером дебютного кроссовера Lexus UX Чика Како — о новых технологиях, беспилотных автомобилях и будущем отрасли.

Концепт Lexus UX произвел настоящий фурор, когда впервые был показан на Парижском автосалоне в 2016 году. Как вам удалось сделать UX настолько близким к этому концепту?

Концепт предполагал создание нового типа кроссовера Urban Explorer («Городской исследователь» — прим. ред.). Он подразумевает собой компактный автомобиль премиального класса. Его мы и постарались воплотить в жизнь, разрабатывая потребительскую версию, представленную в Женеве. Она стала компактнее и более ориентированной на водителя. UX — кроссовер, в первую очередь созданный для современного энергичного горожанина, который может подарить ему новые незабываемые впечатления.

В Lexus UX вы применили немало новых технологий. Какими вы особенно гордитесь?

В первую очередь хочется отметить дизайнерские нововведения. Так, например, левый и правый фонари соединены непрерывной одиночной световой полосой, которая проходит через всю поверхность двери багажного отсека. Помимо этого, в UX мы применили 17-дюймовые колеса с «пятиспицевым» рисунком, которые имеют специальный аэродинамический дизайн.

Говоря об интерьере, нельзя не обратить внимание на новый контроллер дефлекторов воздуховодов в Lexus UX. Он позволяет регулировать направление и интенсивность воздушного потока, а для его подсветки используется новая беспроводная система. Суть в том, что питание светодиодного источника осуществляется беспроводным способом, за счет использования электромагнитного резонанса между двумя обмотками с одинаковой частотой колебаний.

Поговорим о новой платформе, которую вы использовали в Lexus UX, — GA-C. Каковы ее основные преимущества?

Платформа GA-C является инновационной сразу по нескольким причинам. Во-первых, она обеспечивает высочайшую степень жесткости и низкий центр тяжести для обеспечения комфорта и стабильности в движении. При ее создании мы уделили особое внимание реакциям на действия водителя, что позволило максимально улучшить управляемость кроссовера. Также благодаря новой платформе удалось повысить жесткость кузова, так как она позволила создать замкнутую силовую структуру по периметру проемов задних дверей и двери багажного отсека.

Данная платформа применяется Lexus впервые и имеет большой потенциал, поскольку позволяет даже для кроссовера добиться управляемости хетчбэка.

Ваши коллеги из Toyota на презентации уделили много внимания гибридным автомобилям — почти половина всех ее проданных машин в Европе имеют гибридные силовые установки. Как вы считаете, может Lexus полностью перейти на подобные агрегаты и отказаться от традиционных бензиновых/дизельных двигателей?

Мы хотим создавать больше гибридных версий наших автомобилей в будущем, но пока не готовы полностью отказываться от бензиновых двигателей. Многие покупатели пока отдают предпочтение бензиновым силовым агрегатам, в том числе в Европе и в России. Конечно, в перспективе количество автомобилей с гибридными установками будет расти — уже в UX мы установили новую гибридную систему четвертого поколения с автоматической подзарядкой.

Что вы думаете о беспилотных автомобилях? Есть ли у Lexus планы в этом направлении? Уже многие компании вроде Apple Google используют именно автомобили Lexus RX и ES с лидарами и датчиками для создания собственных систем автономного пилотирования.

У нас есть планы по выпуску беспилотного автомобиля Lexus — первую такую машину мы покажем уже в начале 2020 года. Пока это все, что я могу сказать.

Возвращаясь к UX, как вы думаете, кто станет его основным конкурентом на рынке?

Сложно ответить на этот вопрос, поскольку он требует исследований, могу лишь сказать вам, на какие модели мы обращали внимание с инженерской точки зрения при разработке модели. Среди них были Mercedes Benz GLA, BMW X1 и ряд других премиальных кроссоверов.

В рамках Женевского автосалона мы увидели некоторые футуристические тенденции в дизайне автомобилей, 3-4 года назад они выглядели совершенно по-другому. Как вы думаете, долго они продержатся на рынке?

Современные автомобили изменяются с невероятной скоростью, и даже нам порой сложно сказать, какими будут тренды следующего года. В любом случае прогресс идет автомобильной индустрии на пользу.