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Россияне готовы отказаться от личных автомобилей
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Россияне готовы отказаться от личных автомобилей 

Daily-Motor 16 часов назад
Фото: Daily-Motor
Согласно результатам опроса, проведенного в январе 2018 года, почти половина россиян готова отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.
В опросе приняли участие более 17 тысяч респондентов. 22 процента из них отметили, что полностью откажутся от личного автомобиля, когда его обслуживание окажется для них слишком дорогим. Еще 20 процентов опрошенных изъявили готовность оставить автомобиль дома и добираться до места назначения на другом транспорте, но только в случае, если оно находится в легкой доступности. Всего 2% респондентов признались, что могут представить свою жизнь без автомобиля, даже в условиях низкой стоимости его обслуживания.
Самым популярным альтернативным транспортом опрошенные назвали общественный транспорт (61 процент респондентов). Второе место досталось такси (20%), а третье — каршерингу (8%).
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