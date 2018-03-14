Hyundai построит в Петербурге новый завод

Ли отметил, что завод с будет с более узкой специализацией, пишут «Невские новости». Предприятие будет производить двигатели объемом 1,6 литра.

Ранее немецкий концерн BMW рассматривал Ленинградскую область, как место для строительства своего завода. Но правление предпочло разместить предприятие в Калининградской области. Янтарный край рассматривался как лидер в списке претендентов, так как, по мнению представителей немцев, мощность производства на нем будет сопоставима с продажами.

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