Владельцем 4-местной Lamborghini 400GT 2+2 Coupé 1967 (лот 73) Пол Маккартни стал в начале 1968 года, когда The Beatles были «популярнее Иисуса Христа ». Известно, что машина была зарегистрирована 16 февраля, после чего Пол и Ринго сразу улетели в Индию к гуру Махариши, где их уже ждали с ситарами в руках Джон и Джордж. Эта Lambo была свидетелем создания анимационного фильма Yellow Submarine и «Белого альбома», с открывающим его хитом Back in the U. S. S. R. Именно на 400GT Маккартни приезжал на студию Abbey Road. С 1966 по 1968 было выпущено 247 экземпляров этой модели, из них в Великобританию импортировано всего 4. Принадлежавший экс-битлу автомобиль упомянут в самых известных каталогах марки и появляется в кадре документального сериала BBC «Антология The Beatles» 1996 года. Нынешний владелец приобрел раритет в 2011 году на Bonhams за £122 500, после чего выставил его в шоуруме Lamborghini в Гонконге. Пробег — 45,454 миль. Эстимейт — £400 000 — 500 000.