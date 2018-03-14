17-18 марта Goodwood Members Meeting в Западном Суссексе в 76-й раз открывается сезон для британских фанатов гонок и коллекционных автомобилей. И в четвертый раз здесь пройдут торги Bonhams: в предыдущие годы аукцион собирал от £4,2 до £5,8 млн Разброс цен — от нескольких тысяч за хэтчбек Lancia с минимальным пробегом до полумиллиона и выше за ретро-суперкар.
Хедлайнерами торгов 18 марта (всего выставлено 109 лотов) станут два Lamborghini и один Ferrari. Автомобили этих марок старше 25 лет автоматически попадают в разряд коллекционных. А если в провенансе значится бывший владелец— рок-звезда, то такой автомобиль может стать выгодной инвестицией.
Владельцем 4-местной Lamborghini 400GT 2+2 Coupé 1967 (лот 73) Пол Маккартни стал в начале 1968 года, когда The Beatles были «популярнее Иисуса Христа». Известно, что машина была зарегистрирована 16 февраля, после чего Пол и Ринго сразу улетели в Индию к гуру Махариши, где их уже ждали с ситарами в руках Джон и Джордж. Эта Lambo была свидетелем создания анимационного фильма Yellow Submarine и «Белого альбома», с открывающим его хитом Back in the U. S. S. R. Именно на 400GT Маккартни приезжал на студию Abbey Road. С 1966 по 1968 было выпущено 247 экземпляров этой модели, из них в Великобританию импортировано всего 4. Принадлежавший экс-битлу автомобиль упомянут в самых известных каталогах марки и появляется в кадре документального сериала BBC «Антология The Beatles» 1996 года. Нынешний владелец приобрел раритет в 2011 году на Bonhams за £122 500, после чего выставил его в шоуруме Lamborghini в Гонконге. Пробег — 45,454 миль. Эстимейт — £400 000 — 500 000.
Ник Мейсон — единственный музыкант, который никогда не уходил из Pink Floyd, принимал участие в записи каждого альбома и сидел за барабанной установкой на всех концертах легендарной рок-группы. Ник известен как обладатель уникальной коллекции суперкаров и страстный автогонщик. Но гонок без аварий, как известно, не бывает. Во время демонстрационного заезда на прошлогодней юбилейной 75th Goodwood Members Meeting ударник Pink Floyd не вписался в поворот и разбил уникальный McLaren F1 GTR. В 2017-м экземпляр этой модели был продан на Bonhams в США за рекордные $15 620 000. На ближайших торгах будет выставлен принадлежавший Мейсону Ferrari Dino 246 GT Spider 1974 (лот 47) с расширенными колесными арками. С правым рулем был выпущен всего 21 такой автомобиль из 1,274 GT Spider, сошедших с конвейера в Маранелло с 1972 по 1974 год. Эта модель — одна из самых желанных среди ценителей классических Ferrari. Пробег — 52,871 миль. Эстимейт — £375 000 — 425 000.
За 25 лет до того, как королева пожаловала Роду Стюарту титул сэра и Командора ордена Британской империи, красный Lamborghini Diablo (лот 76) «Стиляга Род» подарил сам себе на Рождество 1991 года. Это был первый проданный в Великобритании праворульный экземпляр новейшего итальянского суперкара. Нынешний владелец только что вложил £27500 в капитальную реставрацию автомобиля, пробег с начала эксплуатации — 27 000 миль. Эксперты оценивают этот Diablo как один из лучших представленных на рынке экземпляров первого поколения модели, выпускавшейся с 1990 по 2001 год. Эстимейт: £120 000 — 140 000. Кстати, Стюарт известен как преданный фанат Lambo. Купленная им в 1972 году за £8 000 Lamborghini Miura ушла на Bonhams в 2013 за £919 900. Всего за два года цена автомобиля возросла на треть — в 2011 Miura Рода Стюарта продана за £694 400.