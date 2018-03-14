Какой дорожный просвет реально необходим в городе

Какой клиренс нужен в городе? Производители стараются сделать поменьше, ведь большой клиренс означают худшую аэродинамику, повышенный центр тяжести и не образцовую управляемость. А ещё это больший расход топлива и претензии экологов. Но водителям это не так важно. Побольше клиренс хотят не только в провинции, где дороги действительно качеством не отличаются, но и в столице. Именно поэтому почти половина проданных новых машин — это кроссоверы.

Для зимы и дачи

С приходом зимы и снега жажда высокого клиренса только увеличивается. И недавние снегопады — лишнее тому доказательство. Причем — и это подтверждают продажи — полный привод далеко не главное, люди просто хотят побольше воздуха под брюхом.

Сначала расскажу о своем опыте. В силу своей профессии, я часто езжу на очень разных автомобилях, в том числе на кроссоверах, внедорожниках и заряженных низких «пузотерках». И вот что могу сказать: клиренс не так уж и важен, если ехать с умом.

За пять зим я не специально застревал всего три раза. Один раз застрял на парковке около дома, потому что уже переобулся и неожиданно выпал снег, второй раз сел на брюхо, когда пытался объехать пробку по полю — это была бесстрашная глупость, третий раз повис на брюхе на парковке, когда сдавал задом и не увидел большую снежно-ледяную кочку.

Этим я хочу сказать, что застрять можно и на крутом внедорожнике, потому что он отодвигает границы дозволенного, и ты все равно переступаешь её, переоценив возможности или по неосторожности.

Но какой клиренс будет достаточным в городе, если с асфальта вы съезжаете только 15 раз за год, когда подъезжаете к дачному домику? И сразу оговорюсь про дачи. Обычно подъезды к даче — это насыпь из щебня или гравия. Иногда это просто земля, конечно, но уж точно не бездорожье, где нужны блокировки, постоянный полный привод и 20 см под картером. И потом, даже имея весь внедорожный арсенал, поедете ли вы в реальной жизни (а не на специальных покатушках) туда, откуда есть шанс не выехать своим ходом?

Зачем клиренс «с запасом»

Чаще всего хочется клиренс побольше, чтобы не бояться за бампер при парковке, тем более, что новые правила теперь предусматривают парковку с заездом на тротуар. Для этого достаточно всего 15 сантиметров под бампером и картером двигателя. Такой клиренс сегодня есть даже у многих бизнес-седанов. Однако не все бордюры установлены по ГОСТу. Так что, подъезжая к тротуару, смотрите правильно ли — по поясок — заглублен бордюр. По ГОСТу высота бордюра до пояска как раз 15 сантиметров.

Ещё одна причина, по которой хочется кроссовер — это общая приподнятость автомобиля над дорогой. Дело в том, что на поворотах, особенно зимой, частое повреждение — замятый порог. Часто пороги заминаются на заправках — там высота бордюров запредельная, что порой невозможно даже дверь открыть. Ещё чаще пороги заминаются при попытке выехать из ледяной колеи.

Для многих сейчас это прозвучит странно, но дорожный просвет — это не единственно важная величина в проходимости автомобиля. Важны также передний и задний свесы и угол рампы.

Например, у длиннобазных автомобилей клиренс может быть высоким, а угол рампы будет все равно очень маленьким, что даже питерские горбатые мостики будут проблемой. Лучший пример — это лимузины: у них гигантская колесная база, и машина может сесть на брюхо даже на высоком лежачем полицейском. А есть седаны, у которых длинные свесы. Например, Пежо 407. В этом случае бампер не даст заехать или съехать на крутой подъем.

Идеальный просвет

Итак, какой клиренс считать идеальным для города? Точного ответа дать нельзя, потому что — я надеюсь, вы поняли, — многое зависит от размеров автомобиля (его колесной базы). Для маленьких городских хэтчбеков вполне достаточно 140 мм (с учетом, что бампера у большинства машин вне зависимости от клиренса подняты над дорогой сантиметров на 15), для седанов и хэтчбеков гольф-класса — 150 мм, для бизнес-седанов — 160 мм, для компактных кроссоверов — 170 мм, для среднеразмерных кроссоверов — 190 мм, для внедорожников — 200 мм и больше.

А вообще, чтобы не бояться бордюров, могу дать универсальный совет — паркуйтесь к бордюру задом. Задний бампер всегда выше над дорогой, чем передний, так что шансы повредить его минимальны.