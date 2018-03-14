LADA XRAY впервые показал падение продаж на российском авторынке

Высокий хэтчбек « Lada XRAY», позиционирующийся как компактный кроссовер, впервые за время присутствия на российском рынке показал спад продаж. По данным специалистов аналитического агентства «Автостат», по итогам февраля текущего года в нашей стране было реализовано 1 917 автомобилей «LADA XRAY», что на 9,6% меньше результата годичной давности.

Напомним, дебют вазовской новинки, выполненной в стиле SUV, на российском авторынке состоялся в феврале 2016 года. С того времени продажи модели (в годовом сравнении) росли, а в декабре 2017-го аналитики зафиксировали их рекордный ежемесячный показатель — 3 736 единиц.

При этом эксперты аналитического агентства «Автостат» отмечают, что уже второй месяц подряд российские продажи «LADA XRAY» составляют менее 2 тысяч единиц: январь — 1 912 авто; февраль — 1 917 машин. Несмотря на это, вазовская модель по-прежнему входит в ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в России. На сегодняшний день «LADA XRAY» доступен покупателям в 15 комплектациях по цене от 614 900 до 845 900 рублей.