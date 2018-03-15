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Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж
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Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж 

«Автостат Инфо» 15 марта 2018
Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж Машины марки Ravon продолжают укреплять свои позиции на авторынке России. В феврале 2018 года аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали новый прирост продаж машин этого бренда.
В годовом выражении показатели реализации таких авто выросли на 156% и составили 1282 ед. против 497 ед., реализованных в феврале прошлого года. В отчетный месяц дилеры марки продали в России 573 автомобиля Ravon R3, что оказалось на 109% больше объема продаж годичной давности (274 ед. авто). За тот же период прирост продаж малолитражки Ravon R2 составил 90,8%: был продан 351 такой автомобиль, а годом ранее — 184 ед. В тот же период россияне приобрели 350 автомобилей модели Ravon R4.
С января по февраль 2018 года включительно покупатели в России купили 2172 машины марки Ravon, а годом ранее — 891 такой автомобиль. Годовой прирост продаж составил 144%. За два месяца было продано 1067 машин Ravon R3 (+119%), 737 автомобилей Ravon R2 (+115%), а также 356 машин модели Ravon R4.
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