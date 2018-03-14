Самая дорогая модель Mercedes‐Maybach появилась на российском рынке 

На автомобильном рынке России теперь можно приобрести Mercedes‐Maybach. Цена на единственную модель автомобиля S‐класса равняется 28 миллионам рублей. Кабриолет признан самым дорогим в линейке, сообщило РИА ФАН.
По информации
пресс-службы
немецкого концерна, всего выпущено 300 таких машин.
Эксклюзив оснащен бензиновым двигателем V12, объем которого составляет шесть литров, а максимальная мощность равняется 630 лошадиным силам.
Модель S65 способна разогнаться до скорости в 100 километров в час всего за четыре секунды.
Старт продаж элитного кабриолета
Mercedes-Maybach
в России назначен на апрель 2018 года.
За 2017 год россияне потратили на автомобили
премиум-класса
543 миллиарда рублей. Этот показатель на 2% превысил данные по 2016 году. Самой популярной маркой в сегменте стал немецкий