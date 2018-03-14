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Самая дорогая модель Mercedes‐Maybach появилась на российском рынке
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Самая дорогая модель Mercedes‐Maybach появилась на российском рынке 

360tv.ru 14 марта 2018
На автомобильном рынке России теперь можно приобрести Mercedes‐Maybach. Цена на единственную модель автомобиля S‐класса равняется 28 миллионам рублей. Кабриолет признан самым дорогим в линейке, сообщило РИА ФАН.
По информации
пресс-службы
немецкого концерна, всего выпущено 300 таких машин.
Эксклюзив оснащен бензиновым двигателем V12, объем которого составляет шесть литров, а максимальная мощность равняется 630 лошадиным силам.
Модель S65 способна разогнаться до скорости в 100 километров в час всего за четыре секунды.
Старт продаж элитного кабриолета
Mercedes-Maybach
в России назначен на апрель 2018 года.
За 2017 год россияне потратили на автомобили
премиум-класса
543 миллиарда рублей. Этот показатель на 2% превысил данные по 2016 году. Самой популярной маркой в сегменте стал немецкий
Mercedes-Benz
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