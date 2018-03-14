Cupra представила свой первый спортивный кроссовер

Новый автомобильный бренд Seat , официально представил полноприводную версию Ateca, получившую 296 лошадиных сил. Автомобиль, демонстрируемый в Женеве, является важной частью плана испанского производителя на ближайшие годы, который несет в себе расширение количества предлагаемых автомобилей. Конечно, модели Cupra будут основаны на автомобилях Seat, однако получат более высокую производительность, дополнительные настройки и отдельные дилерские сети.

Под капотом Cupra Ateca располагается 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом обеспечивающий 296 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, что немного выше, нежели у Leon Cupra, оснащенного аналогичным силовым агрегатом. Такой мотор, соединенный с семистепунчатой коробкой передач с двойным сцеплением, позволяет автомобилю разгоняться от нуля до 100 км/ч за 5,4 секунды и достигать предельной скорости в 245 км/ч.

Несмотря на смену марки-производителя, дизайн Ateca в основном остался без изменений (немного преобразились только бампера). В стандартную комплектацию новинки вошли 19-дюймовые колесные диски, доступные в уникальных оттенках. Также экстерьер вместе с интерьером получили комплекты отделки из углеродного волокна, в это же время внутри не обошлось без использования деталей из меди и алькантары. Отмечается, что в течении прошлого года Seat продала менее 10 000 моделей Cupra, и теперь главная цель компании — хотя бы удвоить объемы продаж благодаря появлению отдельной марки.