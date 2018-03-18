На первое место в С-сегменте вышла LADA Vesta

LADA Vesta удерживает первое место по продажам в C-сегменте отечественного авторынка. По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце россияне купили 6129 новых «Вест». Продажи модели выросли на 46% к результату февраля 2017 года (4194 ед.).

В С-сегменте представлены еще несколько популярных в РФ моделей. Так, второе место здесь занимает Skoda Octavia . Модель чешской марки разошлась в России в количестве 1406 ед. в феврале этого года. Годом ранее было продано 1398 таких машин, рост продаж составил, таким образом, 0,6% к прошлогоднему результату. Третье место в рейтинге принадлежит Ford Focus , спрос на эту модель заметно вырос в феврале. Покупатели приобрели 1004 новых «Фокусов», а годом ранее купили 504 таких авто, рост продаж составил 99,2%.

В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 13 954 автомобиля, относящихся к С-сегменту, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Это на 14,3% больше продаж прошлого года — 12 204 ед.