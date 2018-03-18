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На первое место в С-сегменте вышла LADA Vesta
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На первое место в С-сегменте вышла LADA Vesta 

«Автостат Инфо» 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
LADA Vesta удерживает первое место по продажам в C-сегменте отечественного авторынка. По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце россияне купили 6129 новых «Вест». Продажи модели выросли на 46% к результату февраля 2017 года (4194 ед.).
В С-сегменте представлены еще несколько популярных в РФ моделей. Так, второе место здесь занимает Skoda Octavia. Модель чешской марки разошлась в России в количестве 1406 ед. в феврале этого года. Годом ранее было продано 1398 таких машин, рост продаж составил, таким образом, 0,6% к прошлогоднему результату. Третье место в рейтинге принадлежит Ford Focus, спрос на эту модель заметно вырос в феврале. Покупатели приобрели 1004 новых «Фокусов», а годом ранее купили 504 таких авто, рост продаж составил 99,2%.
LADA Priora в феврале этого года стала четвертой по продажам в С-сегменте. Объем продаж этой модели достиг 996 ед., что оказалось на 2% меньше прошлогоднего результата продаж (1017 ед.). Далее в рейтинге следуют KIA cee’d (984 авто, -22,4%) и Nissan Almera (928 авто, -12,5%). В число самых востребованных машин С-сегмента по версии «Автостат Инфо» в феврале вошли также: Ravon R3 (573 ед., +109%), Hyundai Elantra (465 авто, +82,4%), KIA Cerato (326 авто, -27,2%) и Volkswagen Jetta (241 авто, -36,4%).
В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 13 954 автомобиля, относящихся к С-сегменту, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Это на 14,3% больше продаж прошлого года — 12 204 ед.
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