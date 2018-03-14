Продажи Lada Xray в России впервые снизились на 9,6%‍

В России впервые зафиксирован спад продаж отечественного кроссовера Lada Xray концерна «Автоваз» . Как сообщает Аналитическое агентство «Автостат» в среду, 14 марта, спад продаж модели в феврале текущего года составил 9,6% по отношению к февралю прошлого 2017 года.

По данным агентства, за последний месяц зимы было продано 1 917 машин.

Продажи кроссовера Lada Xray на российском рынке начались в феврале 2016 года. За все время продажи модели только росли. В декабре прошлого 2017 года был зафиксирован рекордный ежемесячный показатель — 3 736 машин. Что же касается первых двух месяцев 2018 года, то они демонстрируют спад: в январе и феврале продажи составили менее 2 тысяч единиц (январь — 1912 экземпляров, февраль — 1917).

"Тем не менее, модель по-прежнему находится в топ-20 самых продаваемых в стране", — отмечает «Автостат».