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«Фольксваген» покинет Формулу-3 в 2018 году
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«Фольксваген» покинет Формулу-3 в 2018 году 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Немецкий концерн «Фольксваген» объявил о закрытии своей программы в молодёжном чемпионате Формула-3, где присутствовал в роли поставщика моторов для ряда команд более 30 лет.
Своё решение автопроизводитель объяснил намерением сосредоточиться на работе с частными клиентами, участвующими в гонках, где используют гоночные машины на основе серийных моделей.
В частности, «Фольксваген» намерен сделать акцент на продаже и обслуживании двух машин — кольцевого хэтчбека Golf GTI TCR и раллийного хэтчбека Polo GTI R5.
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