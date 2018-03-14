«Фольксваген» покинет Формулу-3 в 2018 году

Немецкий концерн « Фольксваген » объявил о закрытии своей программы в молодёжном чемпионате Формула-3, где присутствовал в роли поставщика моторов для ряда команд более 30 лет.

Своё решение автопроизводитель объяснил намерением сосредоточиться на работе с частными клиентами, участвующими в гонках, где используют гоночные машины на основе серийных моделей.

В частности, «Фольксваген» намерен сделать акцент на продаже и обслуживании двух машин — кольцевого хэтчбека Golf GTI TCR и раллийного хэтчбека Polo GTI R5.