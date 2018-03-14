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Land Rover Range Rover Velar попал в объектив папарацци на кругу Нюрбургринга
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Land Rover Range Rover Velar попал в объектив папарацци на кругу Нюрбургринга 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
Новый Land Rover Range Rover Velar снова был пойман фотошпионами во время тестов, на этот раз на дождливой трассе Нюрбургринга. Производительный SUV обут в тот же набор массивных черных колес, но получил несколько эстетических обновлений.
На переднем плане камуфляж компании не скрывает более крупные входы в углах передней панели. Вода в основном скрывает заднюю часть, но круговые выпускные отверстия являются новым дополнением, а не трапециевидными выходами на стандартную модель. В отличие от предыдущих тестовых мулов, в этом также имеются встроенные дверные ручки Velar, что говорит о его принадлежности к SVR.
Предполагается, что в Velar SVR применен 5,0-литровый турбомотор V8 от Jaguar Land Rover. В других моделях, таких как недавно обновленный Range Rover Sport SVR, этот агрегат производит 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента при сотрудничестве с 8-скоростной АКПП и полноприводной системой. Этот двигатель позволяет Land Rover Range Rover Velar разгоняться до первой «сотни» за 4 секунды.
Эксперты отмечают, что 5,0-литровая силовая установка вполне модернизированный вариант по сравнению с существующим 3.0-литровым турбонаддувным агрегатом V6 мощностью 380 л.с., 437 Нм и 8-ступенчатой АКПП.
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