Ford Mustang California Special возвращается

Американский производитель решил оживить былую классику и представить новый Ford Mustang California Special, умещающий актуальное оборудование.

Автомобиль, название которого впервые появилось еще в 1968 году, возвращается с множеством важных улучшений. В первую очередь это 5,0-литровый двигатель V8, шестиступенчатая механическая коробка передач, передний сплиттер, уникальные пятиспицевые колесные диски, пересмотренная решетка радиатора, и, конечно же, специальные эмблемы, расположившиеся как внутри, так и снаружи машины. По словам дизайнера Ford Марк Конфорци экстерьер транспортного средства во многом унаследовал черты оригинальной California Special, одновременно получив индивидуальные особенности, позволяющие идти в ногу с современностью. Новый Ford Mustang California Special присоединяется к линейке производителя, которая включает следующие модели: Bullitt Mustang, Shelby GT350 и GT350R.