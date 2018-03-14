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Ford Mustang California Special возвращается
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Ford Mustang California Special возвращается 

Auto.Today 14 марта 2018
Фото: Auto.Today
Американский производитель решил оживить былую классику и представить новый Ford Mustang California Special, умещающий актуальное оборудование.
Автомобиль, название которого впервые появилось еще в 1968 году, возвращается с множеством важных улучшений. В первую очередь это 5,0-литровый двигатель V8, шестиступенчатая механическая коробка передач, передний сплиттер, уникальные пятиспицевые колесные диски, пересмотренная решетка радиатора, и, конечно же, специальные эмблемы, расположившиеся как внутри, так и снаружи машины. По словам дизайнера Ford Марк Конфорци экстерьер транспортного средства во многом унаследовал черты оригинальной California Special, одновременно получив индивидуальные особенности, позволяющие идти в ногу с современностью. Новый Ford Mustang California Special присоединяется к линейке производителя, которая включает следующие модели: Bullitt Mustang, Shelby GT350 и GT350R.
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