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Компания «Volkswagen» отказалась от производства легендарного «Жука»
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Компания «Volkswagen» отказалась от производства легендарного «Жука» 

PNZdrive 14 марта 2018
Фото: PNZdrive
Немецкий автопроизводитель «Volkswagen» завершил серийное производство легендарного «жука» — «Volkswagen Beetle». Причиной прекращения выпуска культовой модели, производство которой было возрождено в 1997 году, стало падение спроса. Отмечается, что в настоящее время модель полностью уступила свое место сегменту компактных кроссоверов, сообщает сетевое издание «CarsWeek».
Так, по подсчетам экспертов, в начале 2000-х годов модель «Volkswagen Beetle New» ежемесячно расходилась тиражом в 80 000 экземпляров, в январе 2018 года удалось реализовать всего 2 305 машин. Напомним, что комплектовался легендарный «Жук» турбомотором с рабочим объемом 1,2 или 1,4 литра, способным развивать до 105 или 160 лошадиных сил соответственно. В машине могла быть установлены шестиступенчатая механическая коробка передач или роботизированная трансмиссия на семь ступеней.
В нашей стране продажи «Volkswagen Beetle» стартовали в 2013 году, однако уже в 2016 году модель покинула российский авторынок. Несмотря на тот факт, что «Жук» был дополнительно адаптирован под суровые русские зимы и плохи дороги, автомобиль особой популярностью у российского покупателя не пользовался.
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