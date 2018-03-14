Компания «Volkswagen» отказалась от производства легендарного «Жука»

Немецкий автопроизводитель « Volkswagen » завершил серийное производство легендарного «жука» — « Volkswagen Beetle ». Причиной прекращения выпуска культовой модели, производство которой было возрождено в 1997 году, стало падение спроса. Отмечается, что в настоящее время модель полностью уступила свое место сегменту компактных кроссоверов, сообщает сетевое издание «CarsWeek».

Так, по подсчетам экспертов, в начале 2000-х годов модель «Volkswagen Beetle New» ежемесячно расходилась тиражом в 80 000 экземпляров, в январе 2018 года удалось реализовать всего 2 305 машин. Напомним, что комплектовался легендарный «Жук» турбомотором с рабочим объемом 1,2 или 1,4 литра, способным развивать до 105 или 160 лошадиных сил соответственно. В машине могла быть установлены шестиступенчатая механическая коробка передач или роботизированная трансмиссия на семь ступеней.

В нашей стране продажи «Volkswagen Beetle» стартовали в 2013 году, однако уже в 2016 году модель покинула российский авторынок. Несмотря на тот факт, что «Жук» был дополнительно адаптирован под суровые русские зимы и плохи дороги, автомобиль особой популярностью у российского покупателя не пользовался.