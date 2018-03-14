В Россию прибыл самый дорогой Maybach S 65 Cabriolet от Mercedes

В автодилерском салоне «Авилон Воздвиженка» клиентам предлагают новинку: новый кабриолет от Mercedes — Maybach S 65.

Автоновинка массой 2,3 тонны имеет оттенок кузова «Brice Canyon Red» (близкий к малиновому).

По силовой части премиальный кабриолет оснастили мотором на 630 л.с. Автомобиль берет разгон до отметки в 100 кмч за 4,1 секунды.

Оформление салона просто роскошное. В обивке применялась натуральная кожа и древесина очень дорогих сортов. Все работы по оформлению салона выполняются специалистами высокого класса и непременно в ручную.

Эти машины будут выпущены в лимитированной партии на 300 экземпляров. В Российскую Федерацию прибыл самый первый экземпляр.

Российские автодилеры пока что не раскрывают всех технических данных об автоновинке. Но известна ее ориентировочная стоимость — 28000000 российских рублей.

Кроме России, автомодель будет реализовываться непосредственно в самой Германии, а также других странах Европы.