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В Россию прибыл самый дорогой Maybach S 65 Cabriolet от Mercedes
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В Россию прибыл самый дорогой Maybach S 65 Cabriolet от Mercedes 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
В автодилерском салоне «Авилон Воздвиженка» клиентам предлагают новинку: новый кабриолет от Mercedes — Maybach S 65.
Автоновинка массой 2,3 тонны имеет оттенок кузова «Brice Canyon Red» (близкий к малиновому).
По силовой части премиальный кабриолет оснастили мотором на 630 л.с. Автомобиль берет разгон до отметки в 100 кмч за 4,1 секунды.
Оформление салона просто роскошное. В обивке применялась натуральная кожа и древесина очень дорогих сортов. Все работы по оформлению салона выполняются специалистами высокого класса и непременно в ручную.
Эти машины будут выпущены в лимитированной партии на 300 экземпляров. В Российскую Федерацию прибыл самый первый экземпляр.
Российские автодилеры пока что не раскрывают всех технических данных об автоновинке. Но известна ее ориентировочная стоимость — 28000000 российских рублей.
Кроме России, автомодель будет реализовываться непосредственно в самой Германии, а также других странах Европы.
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