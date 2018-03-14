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Mercedes-Benz G-Class получает пакет обвеса из нержавеющей стали Stainless Steel
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Mercedes-Benz G-Class получает пакет обвеса из нержавеющей стали Stainless Steel 

Auto.Today 14 марта 2018
Фото: Auto.Today
После того, как немецкий производитель полностью рассекретил следующее поколение G-Class, потребителю удалось рассмотреть автомобиль в нескольких вариациях. И теперь для тех, кому и этого оказалось недостаточно, Mercedes-Benz представил дополнительный пакет из нержавеющей стали, под названием Stainless Steel.
Данное предложение позволяет немного преобразить экстерьер транспортного средства, добавив множество элементов из нержавеющей стали. Это касается подножек, защиты на переднем бампере и дверях, держателя запасного колеса, а также различных акцентов, расположившихся по всему периметру кузова.
По задумке создателей специального пакета, он должен был стандартно предлагаться для версии AMG G63, однако уже сейчас дополнение доступно в качестве опции и для других версий, например, G550. Обе модели оснащены 4,0-литровым Twin Turbo V8 от Daimler, который в первой производит 577 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента (благодаря модернизации) и в последней — 415 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента.
Отмечается, что пакет из нержавеющей стали Stainless Steel — одних из вариантов оформления кузова, доступный для Mercedes-Benz G-Class. Наряду с ним предлагаются пакеты AMG Line и Night Packages, представленные немного ранее.
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