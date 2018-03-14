Еще один призер ОИ-2018 выставил на продажу подаренный автомобиль 

Объявление размещено на сайте auto.ru. На машине нанесена олимпийская символика «Команда России 2018». Авто 2018 года выпуска оснащено двухлитровым двигателем. Владелец собирается выручить за машину четыре миллиона рублей.
После Олимпиады-2018 золотые медалисты получили модели BMW X5. Обладателями таких машин стали фигуристка Алина Загитова и игроки хоккейной сборной.
Серебряные медалисты получили BMW X4 с трехлитровым двигателем, а бронзовые призеры — X4 с двухлитровым двигателем. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 спортсменов.
Автомобиль выставлен на продажу в Ярославле. Единственный бронзовый призер ОИ-2018 из Ярославля — фристайлист Илья Буров.
Ранее на продажу был выставлен еще один автомобиль, который вручался серебряным медалистам. Машина остается непроданной.
«ФедералПресс» напоминает, 1 марта российские олимпийцы встретились с президентом Владимиром Путиным и получили из его рук госнаграды.
Спортсменам были вручены ордена Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.