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В России рухнул спрос на Lada XRay
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В России рухнул спрос на Lada XRay 

Авторамблер 14 марта 2018
Фото: Авторамблер
В феврале в России было реализовано 1 917 экземпляров XRay, что на 9,6% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
Как отмечают аналитики агентства «Автостат», с февраля 2016 года спрос на хэтчбеки ежемесячно рос в годовом сравнении, а в декабре 2017 года был зафиксирован рекордный показатель — 3 736 проданных авто. Однако в январе и феврале 2018 года дилеры не смогли реализовать больше 2 тыс. машин.
Впрочем, несмотря на падение продаж, Lada XRay по-прежнему входит в топ-20 самых популярных легковых автомобилей в России.
На сегодняшний день высокий хэтчбек можно приобрести по цене от 614 900 рублей. XRay комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. либо 1,8-литровым, отдача которого составляет 122 «силы».
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