В России рухнул спрос на Lada XRay

В феврале в России было реализовано 1 917 экземпляров XRay, что на 9,6% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», с февраля 2016 года спрос на хэтчбеки ежемесячно рос в годовом сравнении, а в декабре 2017 года был зафиксирован рекордный показатель — 3 736 проданных авто. Однако в январе и феврале 2018 года дилеры не смогли реализовать больше 2 тыс. машин.

Впрочем, несмотря на падение продаж, Lada XRay по-прежнему входит в топ-20 самых популярных легковых автомобилей в России.

На сегодняшний день высокий хэтчбек можно приобрести по цене от 614 900 рублей. XRay комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. либо 1,8-литровым, отдача которого составляет 122 «силы».