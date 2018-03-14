Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по льду замерзшего озера

Компания Porsche опубликовала видео, в котором показано, как два 911-х, новый и старый, буксируют лыжников по льду замерзшего озера Санкт-Мориц в Швейцарии. Ролик размещен на официальном канале автопроизводителя на YouTube.

Для заезда использовались 911 GT2 RS последнего поколения, а также купе 911S. Последнее участвовало в официальных раллийных соревнованиях в 1970-х. Судя по наклейкам на машине, она использовалась командой Escuderia Repsol.

Дебют Porsche 911 GT2 RS нового поколения состоялся летом 2017 года. Модель оснащена 3,8-литровым турбомотором, отдача которого составляет 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость равняется 340 километрам в час. Стоимость 911 GT2 RS в России составляет 19 245 000 рублей. Купе является быстрейшей дорожной машиной Нюрбургринга.

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