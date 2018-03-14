Новый кроссовер Range Rover Velar SVR протестировали на гоночной трассе в Германии 

Британская компания Land Rover провела тестовые испытания спортивного кроссовера Range Rover Velar SVR на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщило ИА Nation News.
Создатели автомобиля заявили, что он составит конкуренцию BMW X6 M. Разработчики установили на спортивный кроссовер увеличенные воздухозаборники, двойные патрубки выхлопной системы и агрессивный диффузор.
Range Rover Velar SVR оснастили пятилитровым бензиновым двигателем мощностью 550 лошадиных сил. Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час всего за 4,2 секунды. Старт продаж запланирован на осень 2018 года.
Hot 2018 Range Rover Velar SVR hits the Nurburgring | NEW CAR 2018: https://t.co/46u7tJj3ME via @YouTube
— 24h News (@24hNewsHD) 14 марта 2018 г.
Lamborghini совместно с канадской фирмой Cervelo Cycles выпустила велосипед Cervélo P5X. Презентация новинки прошла на автосалоне в Женеве.