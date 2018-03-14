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На выставке в Женеве представили автономную «гостиную» на колёсах
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На выставке в Женеве представили автономную «гостиную» на колёсах 

VanLife 14 марта 2018
Фото: VanLife
Итальянская дизайнерская фирма Icona продемонстрировала на автосалоне в Женеве совершенно новый концепт под названием Nucleus, который в компании позиционируют как «автономную гостиную на колёсах».
Сами производители говорят, что Nucleus, по сути, является «мобильным жилым пространством». Автомобиль автономный — внутри нет ни водительского сиденья, ни руля, ни педалей, ни приборной панели. При этом он оснащён большими креслами спереди и сзади с небольшим столиком, которые возможно превратить в удобный диван. Тем самым, пассажировместимость составляет 6 человек. Ширина концепта равняется 2,12 м; длина — 5,25 м.
В компании также говорят, что «Icona Nucleus выглядит как представительский лаундж. Он словно пузырь охватывает своих пассажиров, открывая в то же время потрясающий вид, благодаря широкой стеклянной поверхности. Она занимает наибольшую часть площади всего автомобиля».
Пока неизвестно будет ли этот концепт доступен для покупателей и какова его цена. Скорее всего, он так и останется выставочным образцом.
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