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Видео: 816-сильный Escalade против самого мощного «Джипа»
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Видео: 816-сильный Escalade против самого мощного «Джипа» 

Motor.ru 14 марта 2018
Фото: Motor.ru
816-сильную модификацию внедорожника Cadillac Escalade сравнили в гонке по прямой с самой мощной и быстрой моделью компании Jeep — Grand Cherokee Trackhawk, укомплектованной 717-сильным двигателем V8 с приводным нагнетателем. Ролик с заезда опубликован на канале ателье Hennessey Performance на YouTube.
Подготовкой 816-сильного «Эскалейда» занималась компания Hennessey Performance. Внедорожник получил компрессор, новые поршни и шатуны, другой выпуск и иные клапаны. С места до 96 километров в час такая машина разгоняется за 3,7 секунды. Jeep Grand Cherokee Trackhawk делает то же самое за 3,5 секунды.
Ранее компания Hennessey Performance провела аналогичный заезд, где соперником 816-сильной версии Escalade было купе Chevrolet Camaro ZL1 с 650-сильнным мотором V8 с приводным нагнетателем.
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