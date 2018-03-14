Lamborghini празднует выпуск 10-тысячного Huracan

Lamborghini отмечает важную производственную веху — завод в Сант-Агате-Болоньезе выпустил 10 000-й Huracan.

Юбилейным экземпляром оказался «жаркий» Huracan Performante. Машина предназначается клиенту из Канады. Показателя в 10 000 сошедших с конвейера машин достигли за четыре года.

Данный экземпляр посвящён поклоннику гоночного Lamborghini GT3 — машины, добившейся успеха в марафоне «24 часа Дайтона» в начале нынешнего года. Автомобиль окрашен в редкий Verde Mantis. Такой же был у Huracan GT3, который занял первое место в своём классе на знаменитом Daytona International Speedway.

2017 был очень успешным годом для Huracan и, следовательно, для Lamborghini. Так, реализовать смогли колоссальные 2 642 единиц. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее. На данный момент доступно не менее шести разных модификаций, а недавно представили Huracan Performante Spyder. Его показали миру на Женевском автосалоне -018.

Huracan существует с 2014 года, и хотя в целом жизненные циклы любой модели продолжаются 6-7 лет, это правило не распространяется на элитные суперкары. Поэтому не ожидайте, что Lamborghini заменит Huracan на что-то другое до начала следующего десятилетия.