В Сети появились шпионские снимки Karma Revero под тяжелым камуфляжем

Папарацци наткнулись на очередное испытание электрического седана Karma Revero, передняя часть которого была скрыта тяжелым и плотным камуфляжем.

На этот раз тестирование авто проводилось в условиях дикой природы Южной Калифорнии.

Впервые электромобиль Karma Revero в кузове седан попал в поле зрения фотошпионов в сентябре прошлого года. Ранее китайская модель Revero была знакома потребителю как Fisker Karma. Однако с возрождением бренда автомобиль получит новый дизайн и может занять особе место на рынке гибридных производительных авто.

От предыдущей версии новинку отличает новая решетка радиатора и фары, не исключено, что и капот получит новую форму.

Помимо этого мы можем увидеть новый комплект задних фонарей сзади и реконструированную заднюю панель.

Загляну в салон, мы видим большую красную кнопку «Emergency Stop» на центральной консоли, но красная ручка говорит о тестовом варианте, далеком от окончательной версии.

На данный момент предполагается, что новый электроседан Karma Revero мы увидим не ранее следующего года.