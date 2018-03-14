На рынок выходит особый миникроссовер Suzuki Ignis Ginza

На итальянском рынке стартуют продажи особого маленького кросса Suzuki Ignis Ginza. Название специальной версии автомобиля перекликается с названием торгового квартала в Токио, в котором расположены магазины именитых брендов и модные рестораны. Купить особый автомобиль смогут только жители Италии.

Тираж особого компактного внедорожника Suzuki Ignis Ginza составит всего 100 экземпляров. Кузов автомобиля в такой вариации окрашен в эксклюзивный белый оттенок. При этом в оформление экстерьера используется клетчатый рисунок, который находит продолжение в оформление интерьера.

Помимо этого, в арсенале особого маленького кроссовера Suzuki Ignis Ginza значится информационно-развлекательная система с 7,0-дюймовым сенсорным монитором ( Apple CarPlay/Android Auto), уникальные 16-дюймовые «катки», подогрев передних кресел, круиз-контроль, климат-контроль и многое другое.

Итальянцы смогут купить особый внедорожник Suzuki Ignis Ginza с гибридной силовой установкой Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), в состав которой значится двигатель 1.2 Dualjet (90 л.с.) и комплект литий-ионных батарей со стартер-генератором. Тип привода — полный или передний. Трансмиссия — 5МКП.

Минимальный ценник модели Suzuki Ignis Ginza 2WD — от18 950 евро (порядка 1 336 000 рублей). Машина в модификации Suzuki Ignis Ginza 4WD стоит не менее 20 450 евро (примерно 1 441 000 рублей).