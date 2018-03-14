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Toyota задумала выпускать под брендом Lexus роскошные яхты
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Toyota задумала выпускать под брендом Lexus роскошные яхты 

Motor.ru 14 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Toyota намерена выпустить под брендом Lexus роскошную яхту. Продажи новинки начнутся в 2019 году. Об этом в рамках Японской международной выставки катеров и яхт сообщил исполнительный вице-президент компании Шигеки Томояма.
Разработкой яхты займется морское подразделение Toyota и судостроительная компания Marquis-Larson Boat Group. Предположительно, это будет cудно с открытой площадкой на крыше ходовой рубки и роскошной каютой на нижней палубе, способной вместить до 15 гостей. За основу новой яхты будет взят концепт Lexus Sport Yacht, преставленный в Майями в январе 2017 года.
Lexus Sport Yacht — это 13-метровый спортивный круйзер, корпус которого выполнен из углепластиковой ткани, изготовленной методом ваакумной инфузии с применением двухкомпонентной полиуретановой смолы. В качестве силовой установки используется пара модернизированных пятилитровых «восьмерок» от спорткупе LC 500 суммарной мощностью 897 лошадиных сил. Lexus Sport Yacht оснащена хай-энд мультимедийной системой и способна вмещать до восьми пассажиров. В отделке интерьера яхты используется кожа и дерево.
Весной 2016 года подразделение Mercedes-Benz по промышленному дизайну — Mercedes-Benz Style — представил моторную яхту Arrow460–Granturismo. 14-метровая лодка оснащалась двумя дизельными двигателями суммарной мощностью 960 лошадиных сил.
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