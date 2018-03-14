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Стала известна рублевая цена самого шикарного «Майбаха»
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Стала известна рублевая цена самого шикарного «Майбаха» 

Авторамблер 14 марта 2018
Фото: Авторамблер
Новинка, напомним, была выпущена ограниченным тиражом в 300 машин. Однако в России автомобиль пока представлен в единственном экземпляре в шоу-руме "Авилон".
Он укомплектован мотором V12 объемом 6 литров, мощность которого составляет 630 л.с. С таким силовым агрегатом 2,3-тонный кабриолет разгоняется с места до 100 км/ч за 4,1 секунды.
Российские продажи новинки стартуют в апреле.
Премьера кабриолета Mercedes-Maybach S-Class состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года. За основу была взято купе AMG S65, однако открытый варинт получил ряд отличий. В частности, иной передний бампер с хромированной окантовкой, хромированную решетку радиатора, фары с кристаллами Swarovski и эксклюзивные 20-дюймовые диски. Для отделки салона кабриолета используются специальная кожа и натуральное дерево дорогих пород.
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