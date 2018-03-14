Mitsubishi Eclipse Cross для России: новые подробности

Компания Mitsubishi сообщила новую информацию о вседорожнике Eclipse Cross — главной премьере марки на нашем рынке. Старт продажам дадут в апреле, цены объявят только в конце марта, но зато стали известны подробности о силовом агрегате и комплектациях.

В России Eclipse Cross будет доступен в пяти уровнях оснащения. «База» подразумевает противотуманные фары, электропакет, 18-дюймовые литые колеса, индикатор давления в шинах, климат-контроль, обогрев передних сидений, шторку багажного отделения, а также систему стабилизации. В более дорогих комплектациях появляются панорамная крыша, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема, системы активной безопасности, обогрев лобового стекла, руля и второго ряда сидений.

Все модификации будут оснащаться одним и тем же мотором — полуторалитровым бензиновым двигателем с наддувом и непосредственным впрыском. Для России агрегат дефорсировали со 163 до 150 л.с., дабы снизить размер транспортного налога, а также адаптировали для работы на бензине АИ-92. Переднеприводным версиям положена механическая коробка передач, полноприводным — вариатор.

В линейке Mitsubishi новинка займет место между моделями ASX и Outlander.