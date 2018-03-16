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В России подорожал кроссовер Suzuki Vitara
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В России подорожал кроссовер Suzuki Vitara 

Daily-Motor 16 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Как стало известно Daily-Motor.Ru, на российском авторынке выросли цены на японский кроссовер Suzuki Vitara. В зависимости от комплектации «Витара» стала дороже от 14 до 24 тысяч рублей. Повышение цен произошло с 1 марта.
Отныне стоимость базовой версии этой модели стартует с отметки в 1 миллион 79 тысяч рублей (+24 тысячи рублей). В ней кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором с отдачей в 117 лошадиных сил и механической трансмиссией. Аналогичное повышение коснулось и модификации с автоматической трансмиссией, которая теперь стоит от 1 миллиона 179 тысяч рублей.
Остальные комплектации «Сузуки Витара» подорожали на 14 тысяч рублей. «Топовая» версия этой модели доступна на сегодняшний день по цене от 1 миллиона 599 тысяч рублей.
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