В России подорожал кроссовер Suzuki Vitara

Как стало известно Daily-Motor.Ru, на российском авторынке выросли цены на японский кроссовер Suzuki Vitara. В зависимости от комплектации «Витара» стала дороже от 14 до 24 тысяч рублей. Повышение цен произошло с 1 марта.

Отныне стоимость базовой версии этой модели стартует с отметки в 1 миллион 79 тысяч рублей (+24 тысячи рублей). В ней кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором с отдачей в 117 лошадиных сил и механической трансмиссией. Аналогичное повышение коснулось и модификации с автоматической трансмиссией, которая теперь стоит от 1 миллиона 179 тысяч рублей.

Остальные комплектации «Сузуки Витара» подорожали на 14 тысяч рублей. «Топовая» версия этой модели доступна на сегодняшний день по цене от 1 миллиона 599 тысяч рублей.