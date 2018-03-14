На нью-йоркской парковке нашли редкие машины, простоявшие там 40 лет

Владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли в одном из подземных гаражей Манхэттена раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. Владелец оставил их в надежде, что когда-нибудь сможет заняться восстановлением, но так и не сделал этого.

В список обнаруженных машин вошел Packard образца 1937 года в кузове производства Silver-Knightstown Body Company. Предположительно, раньше автомобиль использовался в качестве катафалка или машины скорой помощи.

Вторым стал Rolls-Royce с кузовом работы Franay, ранее принадлежавший британскому политику Филиппу Сассуну и выставлявшийся на Парижском автосалоне в 1937 году.

Третьей и самой уникальной находской стал Delahaye Cabriolet 1948 года. На шасси этой редкой послевоенной модели установлен существующий в единственном экземпляре кузов от Vesters & Neirinck. Автомобиль был участником Брюссельского моторшоу 1948 года, а также является победителем Конкурса элегантности во французском Виши.