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Lamborghini празднует создание 10 000-го Huracan
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Lamborghini празднует создание 10 000-го Huracan 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
За последние четыре года Lamborghini произвела 10 тысяч моделей Huracan, который сменил Gallardo и открыл новую веху для итальянского производителя.
Минувший 2017-й был очень успешным годом для Huracan и, следовательно, для Lamborghini, с колоссальными 2,642 единицами продаж, что на 12% больше, чем в предыдущем году.
Эта модель Lamborghini стала победителем в изнурительной 24-часовой гонке Дайтона. Он окрашен в тот же яркий оттенок Верде Мантисса как и победитель Huracan GT3, занявший первое место в своем классе на знаменитой Daytona International Speedway.
Новинку Huracan Performante Spyder презентовали на нынешнем автосалоне в Женеве, и главный техдиректор компании Маурицио Реджиани заявил, что в дальнейшем Huracan сохранит «приглушенный» V10, а клиенты смогут выбирать между полноприводной и заднеприводной приводом.
Производитель намекнул, что некоторая форма электрификации может быть реализована как способ соблюдения более жестких правил выбросов.
Lamborghini Huracan на рынке примерно с 2014 года, но не стоит ожидать обновлений до начала следующего десятилетия, так как модель относится к высокому классу суперкаров, для модернизации которых требуется более длительное время.
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