Lamborghini празднует создание 10 000-го Huracan

За последние четыре года Lamborghini произвела 10 тысяч моделей Huracan, который сменил Gallardo и открыл новую веху для итальянского производителя.

Минувший 2017-й был очень успешным годом для Huracan и, следовательно, для Lamborghini, с колоссальными 2,642 единицами продаж, что на 12% больше, чем в предыдущем году.

Эта модель Lamborghini стала победителем в изнурительной 24-часовой гонке Дайтона. Он окрашен в тот же яркий оттенок Верде Мантисса как и победитель Huracan GT3, занявший первое место в своем классе на знаменитой Daytona International Speedway.

Новинку Huracan Performante Spyder презентовали на нынешнем автосалоне в Женеве, и главный техдиректор компании Маурицио Реджиани заявил, что в дальнейшем Huracan сохранит «приглушенный» V10, а клиенты смогут выбирать между полноприводной и заднеприводной приводом.

Производитель намекнул, что некоторая форма электрификации может быть реализована как способ соблюдения более жестких правил выбросов.