Кроссовер Hyundai Creta увеличивает отрыв от конкурентов

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке легковых автомобилей за февраль 2018 года и составили список самых востребованных машин класса SUV. Этот рейтинг по-прежнему возглавляет кроссовер Hyundai Creta, который по результатам прошлого месяца увеличил свой отрыв от конкурентов по сегменту.

В феврале покупатели в РФ приобрели 5016 кроссоверов Hyundai Creta. Продажи модели на 36,3% превысили прошлогодний результат продаж (3681 ед.). С заметным отставанием от лидера рейтинга SUV на втором месте тут разместился внедорожник Renault Duster — 2720 реализованных авто (+14,3% к результату прошлого года — 2380 шт.), а за ним на третьем месте идет Volkswagen Tiguan, спрос на который вырос в феврале на 31,7%, а продажи составили 2204 ед. авто.

В прошлом месяце в России было продано также 1978 кроссоверов Renault Kaptur (+3,8%), эта модель заняла 4-е место в рейтинге. Renault Kaptur оставил на пятом месте модель Chevrolet NIVA, которая в феврале этого года разошлась на рынке РФ в количестве 1964 ед. авто (-4,6%).

В ТОП-10 сегмента SUV по результатам продаж в феврале 2018 года вошли также такие модели, как:

LADA 4x4 — 1473 ед. (+18,2%).

Аналитический центр «Автостат Инфо» ранее сообщал, что в феврале 2018 года покупатели приобрели 97 123 легковых авто, что на 13,4% больше продаж за февраль 2017-го.