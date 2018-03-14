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Кроссовер Hyundai Creta увеличивает отрыв от конкурентов
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Кроссовер Hyundai Creta увеличивает отрыв от конкурентов 

«Автостат Инфо» 14 марта 2018
Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке легковых автомобилей за февраль 2018 года и составили список самых востребованных машин класса SUV. Этот рейтинг по-прежнему возглавляет кроссовер Hyundai Creta, который по результатам прошлого месяца увеличил свой отрыв от конкурентов по сегменту.
В феврале покупатели в РФ приобрели 5016 кроссоверов Hyundai Creta. Продажи модели на 36,3% превысили прошлогодний результат продаж (3681 ед.). С заметным отставанием от лидера рейтинга SUV на втором месте тут разместился внедорожник Renault Duster — 2720 реализованных авто (+14,3% к результату прошлого года — 2380 шт.), а за ним на третьем месте идет Volkswagen Tiguan, спрос на который вырос в феврале на 31,7%, а продажи составили 2204 ед. авто.
В прошлом месяце в России было продано также 1978 кроссоверов Renault Kaptur (+3,8%), эта модель заняла 4-е место в рейтинге. Renault Kaptur оставил на пятом месте модель Chevrolet NIVA, которая в феврале этого года разошлась на рынке РФ в количестве 1964 ед. авто (-4,6%).
В ТОП-10 сегмента SUV по результатам продаж в феврале 2018 года вошли также такие модели, как:
KIA Sportage — 1889 ед. авто (+41,3%),
Toyota RAV4 — 1791 ед. (-11,2%),
LADA Xray — 1682 ед. (-6,8%),
Nissan X-Trail — 1597 авто (+28,5%),
LADA 4x4 — 1473 ед. (+18,2%).
Аналитический центр «Автостат Инфо» ранее сообщал, что в феврале 2018 года покупатели приобрели 97 123 легковых авто, что на 13,4% больше продаж за февраль 2017-го.
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