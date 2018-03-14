Средняя загрузка российских автозаводов увеличилась до 38%

В прошлом году российские заводы выпустили 1 миллион 354 тысячи легковых автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее. Загрузка предприятий автопрома выросла, но по-прежнему далека от максимальной.

По информации «Авторевю», общая производственная мощность российских автозаводов составляет 3,56 млн машин. Таким образом, средняя загрузка предприятий по итогам прошлого года составила 38%. В 2016 году российский автопром работал на 30% своей мощности.

Производство легковых автомобилей в России в 2017 годуЗаводМаркиКоличество, штСтепень загрузки, % АвтоВАЗ (Тольятти) Лада, Nissan, Datsun, Renault 314 407 33 Hyundai (Санкт-Петербург) Hyundai, Kia 233 500 102 Автотор (Калининград) BMW, Kia, Hyundai, Genesis, FAW 137 703 46 Volkswagen (Калуга) Volkswagen, Skoda, Audi 119 570 53 Лада Ижевск (Ижевск) Лада, Nissan 117 584 51 Renault (Москва) Renault, Nissan 99 181 52 Toyota (Санкт-Петербург) Toyota 69 400 69 ГАЗ (Нижний Новгород) Volkswagen, Skoda 48 971 31 Nissan (Санкт-Петербург) Nissan 45 827 46 GM-АвтоВАЗ (Тольятти) Chevrolet 33 421 34 Sollers (Владивосток) Mazda 24 089 25 УАЗ (Ульяновск) УАЗ 22 702 48 Ford Sollers (Всеволжск) Ford 19 524 16 Derways (Черкесск) Lifan, Chery, Brilliance, Hawtai 18 087 18 Ford Sollers (Елабуга) Ford 17 000 41 РСМА (Калуга) Peugeot, Citroen, Mitsubishi 15 957 13 Ford Sollers (Наб. Челны) Ford 7 007 6 Чеченавто (Аргун) Лада 6 833 34 ЛМЗ (Липецк) Changan 2 178 2 Ставрополь Авто (Михайловск) DW 1 369 — Супер-Авто (Тольятти) Лада 315 —

На полную мощность сейчас работает только петербургское предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», выпустившее в прошлом году 233,5 тысячи автомобилей Hyundai и Kia. На две трети загружен российский завод «Тойоты», а калужский «Фольксваген», «Рено Москва», «Лада Ижевск», УАЗ, «Автотор» и петербургский «Ниссан» работают примерно вполсилы.

Волжский автозавод в Тольятти, задействует только треть производственных мощностей, а предприятий «ПСМА Рус» в Калуге и «Форд Соллерс» в Набережных Челнах степень загрузки — мизерные 13% и 6% соответственно.

Сейчас в России ведётся строительство ещё двух автозаводов: Haval в Тульской области и Mercedes-Benz в Московской области.