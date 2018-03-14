Ещё
говорит генеральный директор Polestar Томас Ингенлат
Далее:
Читайте также:
Ещё

говорит генеральный директор Polestar Томас Ингенлат 

Южный автомобиль 14 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Компания Volvo объявила список стран, в которых будет продаваться гибридный спорткар Polestar 1, который был представлен во время автосалона в Женеве.
Автомобиль будет доступен для заказа в 18 странах мира, Россия в этот список не вошла. Так, новинку можно будет приобрести в Китае, США, Швеции, Германии, Норвегии, Нидерландах, Дании, Финляндии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Польше, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Канаде. По словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, уже более 7000 человек по всему миру заинтересованы в приобретении спорткара Polestar 1. Спорткар представляет собой двухдверное купе 2+2 с гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. На электротяге автомобиль способен проехать расстояние в 150 километров, что на сегодняшний день является рекордным показателем для гибридов.
Южный автомобиль: последние новости
Toyota опубликовала первое фото нового RAV4 АВТОВАЗ выпустит самый доступный биотопливный седан Кабриолет Mercedes-Maybach за 28 млн рублей привезли в Россию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение