говорит генеральный директор Polestar Томас Ингенлат

Компания Volvo объявила список стран, в которых будет продаваться гибридный спорткар Polestar 1, который был представлен во время автосалона в Женеве.

Автомобиль будет доступен для заказа в 18 странах мира, Россия в этот список не вошла. Так, новинку можно будет приобрести в Китае, США, Швеции, Германии, Норвегии, Нидерландах, Дании, Финляндии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Польше, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Канаде. По словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, уже более 7000 человек по всему миру заинтересованы в приобретении спорткара Polestar 1. Спорткар представляет собой двухдверное купе 2+2 с гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. На электротяге автомобиль способен проехать расстояние в 150 километров, что на сегодняшний день является рекордным показателем для гибридов.