Ещё
Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback
Далее:
Читайте также:
Ещё

Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Визуально отличить обновленный Outback от предшественника почти невозможно, зато невидимых глазу изменений предостаточно. Вседорожный универсал получил заметно улучшенный интерьер и новые опции.
Вести.Ru: последние новости
Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont Jeep готовит новый Wrangler для "Пасхального сафари"
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение