Ещё
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук за два часа продал автомобиль BMW модели X5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он написал в Instargam.
«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!» — рассказал Ковальчук.
15 марта хоккеист сообщил, что продает автомобиль за 7,1 миллиона рублей. По словам Ковальчука, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.
Помимо Ковальчука, продать олимпийские BMW решили еще два российских атлета. 14 марта сообщалось, что в ярославском автосалоне появился автомобиль фристайлиста Ильи Бурова, который стал бронзовым призером Игр. Еще один BMW X4 был выставлен на сайте auto.ru 3 марта.
Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение