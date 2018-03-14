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Названы сроки появления в России обновленного Subaru Outback
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Названы сроки появления в России обновленного Subaru Outback 

Авторамблер 14 марта 2018
Фото: Авторамблер
В пресс-службе Subaru заявили, что цены и комплектации будут объявлены ближе к запуску модели. Пока же известно, что посвежевший Outback обзаведется системой предотвращения столкновений EyeSight, а также камерами переднего и бокового обзора. В список стандартного оборудования войдут семь подушек безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС.
Внешне рестайлинговый Outback можно отличить по видоизмененной решетке радиатора и модернизированной оптике. В салоне обновления затронули мультимедийную систему, рулевое колесо и сиденья.
На российском рынке Outback будет доступен с оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 литра, сочетающимися с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT) с усовершенствованной системой управления.
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