Названы сроки появления в России обновленного Subaru Outback

В пресс-службе Subaru заявили, что цены и комплектации будут объявлены ближе к запуску модели. Пока же известно, что посвежевший Outback обзаведется системой предотвращения столкновений EyeSight, а также камерами переднего и бокового обзора. В список стандартного оборудования войдут семь подушек безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Внешне рестайлинговый Outback можно отличить по видоизмененной решетке радиатора и модернизированной оптике. В салоне обновления затронули мультимедийную систему, рулевое колесо и сиденья.

На российском рынке Outback будет доступен с оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 литра, сочетающимися с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT) с усовершенствованной системой управления.